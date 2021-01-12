Изображение Греты Тунберг решили поместить на шведские почтовые марки

На шведских почтовых марках появится изображение экоактивистки Греты Тунберг, сообщили в почтовой компании Postnord.

«Мотивы на марках должны отражать наше время, в котором экологическая проблема актуальна уже много лет, не в последнюю очередь благодаря сильному голосу Греты Тунберг», – передает сообщение компании ТАСС.

Тунберг изобразят на марках в желтом плаще на фоне голубого неба с разноцветными облаками, стоящей на скале и смотрящей на ласточек. Также будут использованы мотивы шведской флоры и фауны. На трех марках будет отмечен город Гетеборг. Автором рисунка стал шведский художник Хенинг Тролльбек. Марки поступят в продажу 14 января по цене 12 крон (1,4 доллара) за штуку.

Тунберг получила известность после того, как стала в одиночестве бастовать у местного парламента по пятницам. Для этого она стала прогуливать школу. Выступление на нью-йоркском саммите ООН по климату в 2019 году сделало Тунберг мировой звездой. В 2020 году Тунберг заявила, что возвращается к учебе в школе.