Командир воинской части в Подмосковье умер из-за тяжелых ранений

Командир воинской части в Ступинском районе Подмосковья умер в машине скорой помощи, он был обнаружен с тяжелыми ранениями, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «медики пытались его спасти, однако он скончался в машине скорой помощи», передает ТАСС.

Отмечается, что, предположительно, это могло быть попыткой самоубийства. Следователи начали проверку.

Ранее командира боевого корабля ТОФ нашли мертвым во Владивостоке.