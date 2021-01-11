Задержан водитель самосвала, въехавший в автобусы с военными

Водителя грузовика, который въехал в колонну военных автобусов под Москвой, задержали, сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчину задержала полиция, уточнил собеседник ТАСС.

При этом источник в экстренных службах добавил, что водитель самосвала в результате аварии серьезно не пострадал. «По предварительным данным, водитель, находившийся за рулем самосвала, серьезно не пострадал. Его в данный момент осматривают медики», – указал он.

В Минобороны сообщали, что в результате ДТП погибли четыре человека, все они – военнослужащие.

Напомним, в понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. На новорижском шоссе столкнулись четыре автобуса и грузовик. Изначально сообщалось о восьми пострадавших, позже появились сведения о 20 раненых и четырех погибших. Позднее в полиции уточнили, что в результате аварии погибли четверо, и 15 пострадали.