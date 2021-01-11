В Петербурге при пожаре погибли 26 собак

Спасатели при тушении пожара в квартире в Курортном районе Петербурга обнаружили трупы 26 собак, сообщил городской главк МЧС.

«Вечером в воскресенье произошел пожар в Курортном районе на улице Токарева – на восьмом этаже дома №4... На месте пожара в сильно захламленной комнате обнаружены тела 26 собак, в том числе 17 щенков», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что хозяйку квартиры, 71-летнюю пенсионерку, оперативно вывели на улицу. Ей предложили проехать в больницу, однако женщина отказалась. Другие детали случившегося пока не раскрываются.

Ранее в Ленинском районе Нижнего Новгорода загорелся жилой дом. Жертвами пожара стали заводчик собак и около 30 его питомцев.