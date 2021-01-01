Регулятор медикаментов Сербии разрешил применение «Спутника V» За сутки в России зафиксировали 27 тыс. случаев коронавируса 1 января 2021, 12:40 Текст: Алексей Дегтярев

В России за последние сутки установлено 27 тыс. 39 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием. «За последние сутки в России выявлено 27 тыс. 39 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 4 тыс. 80 (15,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», – говорится в сообщении Telegram-канала штаба. Также за сутки зарегистрировали 536 летальных исходов. За весь период пандемии в стране зафиксировали 3 млн 186 тыс. случаев коронавируса. За прошлые сутки в стране выявили 27 тыс. 747 новых случаев коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Пушков объяснил Украине, какое «гибридное оружие» используется против нее на самом деле 29 декабря 2020, 21:32

Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Текст: Абдулла Шакиров

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия использует свою вакцину в качестве «гибридного оружия» против Киева, лишены смысла, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, в этой ситуации «гибридным оружием» выступает сам министр. «Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от COVID-19, является сам Кулеба и ему подобные. Все нынешние руководители Украины вместо того, чтобы спасать своих граждан, разводят беспардонную демагогию и запугивают сограждан, сами не будучи в силах что-либо дать своей стране», – написал Пушков в своем телеграм-канале. Кулеба в интервью украинской газете «День» заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции является «гибридным» оружием против Украины. В России ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну с Россией», а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», который проводится «в угоду западным кураторам». В свою очередь зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. Вместе с тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V». Ранее украинские оппозиционеры назвали отказ Киева от «Спутника V» «спланированным уничтожением» украинцев. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействие в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer. В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». Швейцарец умер после прививки вакциной Pfizer 30 декабря 2020, 20:21

Фото: Mikael Fritzon/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Житель дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса вакциной Pfizer. При этом медицинские власти страны считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом. «Через несколько дней после вакцинации от COVID-19 в доме престарелых в кантоне Люцерн скончался 91-летний человек, страдавший от нескольких серьезных заболеваний. Ни история болезни, ни острое течение заболевания не предполагают прямой связи между вакцинацией от COVID-19 и смертью. Имеющаяся исчерпывающая информация указывает на ранее существовавшие заболевания как на естественную причину смерти», – говорится в сообщении Swissmedic, передает РИА «Новости». Отмечается, что на данный момент при вакцинации против коронавируса не возникло никаких неизвестных побочных эффектов. Массовая вакцинация от коронавируса в Швейцарии началась 23 декабря. Пока в стране используется только вакцина Pfizer/BioNTech, одобренная швейцарским надзорным органом за рынком лекарств (Swissmedic). Ранее сообщалось, что пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer. В начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Четверо скончавшихся получили плацебо, двое – саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы. Запечатленный на вирусном фото студент-медик рассказал подробности дежурства 29 декабря 2020, 16:15 Текст: Евгения Шестак

Один из студентов-медиков, запечатленных на вирусном фото во время дежурства у кровати тяжелобольного пациента с COVID-19, Расуль Назаров рассказал, что той ночью они успокаивали пациентку во время панической атаки, поскольку она срывала с себя кислородную маску. В соцсетях и СМИ активно обсуждают фото трех студентов-медиков, лежащих на полу рядом с кроватью больного в палате COVID-отделения. Снимок с монитора наблюдения прислала старшая медсестра ФГБУЗ ЦМСЧ №38 города Сосновый Бор Ленинградской области. По словам студента, той ночью его и еще двоих ребят вызвали, чтобы помочь женщине в отделении реанимации. Она запаниковала, что кислородная маска мешает ей дышать, и пыталась сорвать ее, передает RT. «Все началось в полночь. На тот момент у нас уже была отработана смена прошлого дня – с двух до восьми. Мы сдали свою смену, пришли новые ребята. Но работы было так много, что нам пришлось в два часа ночи снова выйти на работу. Когда женщина немного успокоилась, мы прилегли на пол, ведь он хоть немного холодный. На фото может показаться, что мы спим, но на самом деле мы лежали и наблюдали за пациентом, за мониторами», – рассказал Назаров. По его словам, состояние пациента похоже на панику утопающего. Он отметил, что пациентка была подключена к аппарату, который пассивно обеспечивает дыхание. «Женщина была в панике, ведь дыхание было затруднено и без кислородной маски уровень кислорода в крови сразу падал. И женщина не понимала тогда, что с ней происходит», – объяснил он. Студент рассказал, что они успокаивали женщину и держали кислородную маску, которую она постоянно пыталась сорвать. В настоящее время состояние пациентки удовлетворительное. Выяснилось, что студенты-медики, запечатленные на фото, приехали в начале декабря на практику от студотряда из Перми. Их зовут Расуль, Екатерина и Алексей. В больнице №38 города Сосновый Бор сообщили изданию «Подъем», что непременно отметят ребят. «Несмотря на то, что было уже около двух ночи, трое ребят отозвались на сообщение в чате, оделись и зашли в красную зону. Они находились с пациентом в палате, успокаивали его, присматривали, чтобы он не нанес себе вред. После этого пациент начал принимать кислородное лечение, пришел в норму. Сами они говорят, что не стали уходить из палаты, так как хотели удостовериться, что пациент спокойно спит и не вырывает аппаратуру. Они не спали, просто сели на пол и находились там до семи утра. В карантинных условиях в торжественной обстановке мы как-то эту бригаду поблагодарим и отметим», – заявили в больнице. Фотография, на которой студенты-медики дежурят у кровати тяжелобольного пациента, восхитила блогеров. В частности, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян отметила, что лично для нее – это фотография 2020 года. «Для меня это снимок года. Врачи. Родненькие. Спасибо. От души», – написала Симоньян в Telegram. Эксперт ВОЗ назвал «цель» COVID 29 декабря 2020, 16:53

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессор Дэвид Хейманн заявил, что цель коронавируса – стать эндемиком. «Судя по всему, COVID-19 станет эндемичным (заболевания, возбудители которых пребывают в определенной местности постоянно. – прим. ВЗГЛЯД), как и четыре других коронавируса человека. Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением», – сказал Хейманн, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian При этом эксперт считает, у человечества есть инструменты для спасения жизней, которые в сочетании с хорошим здоровьем позволят научиться жить с этим вирусом. Представитель ВОЗ Марк Райан также считает, что коронавирус станет эндемичным. По его словам, существование очень эффективной вакцины не гарантирует устранения заболевания. Он также считает, что следующая пандемия может быть более серьезной. «Вероятный сценарий состоит в том, что вирус станет еще одним эндемиком, который останется своего рода угрозой, но угрозой очень низкого уровня в рамках эффективной глобальной программы вакцинации», – уточнил эксперт. Райан добавил, что существование вакцины, даже если она очень эффективна, не гарантирует устранения или искоренения инфекционного заболевания. Это очень высокая планка, чтобы ее можно было преодолеть, отметил он. Специалист предупредил, что следующая пандемия может быть более серьезной, чем нынешняя. «Мы живем во все более сложном мире. Эти угрозы сохранятся. Если есть что-то, что нам нужно извлечь из этой пандемии, со всеми ее трагедиями и потерями, это то, что нам необходимо действовать сообща. Мы должны чтить тех, кого мы потеряли, совершенствуясь в том, что мы делаем каждый день», – заключил он. Ранее заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что снижение заболеваемости COVID-19 произойдет в 2021 году, однако человечеству не удастся справиться с распространением туберкулеза, ВИЧ-инфекции и малярии. В Москве начали снимать ограничения для привитых от COVID 29 декабря 2020, 18:32

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Прошедшие вакцинацию от коронавируса москвичи смогут вновь пользоваться правом льготного проезда в транспорте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни», – написал Собянин в своем блоге. По его словам, в качестве первого шага «москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте». Он отметил, что принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины. «Действительно, прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других», – подчеркнул Собянин. Ранее Собянин сообщил, что зимние каникулы в городских школах для учеников 1–11-х классов продлеваются до 17 января. Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. За минувшие сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания. Захарова обвинила главу дипломатии ЕС в демонизации России в «войне вакцин» 29 декабря 2020, 22:59

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который сравнил борьбу России против коронавируса и деятельность террористической организации «Исламское государство*». В комментарии, опубликованном на сайте МИДа, Захарова отметила, что «война вакцин» сопровождается «потоком слухов, ложной или намеренно искаженной информации». Для МИДа это «не стало откровением», но в министерстве шокированы тем, что «к этой практике» присоединился Боррель. Как пояснила Захарова, он «пытается проводить абсолютно неуместные параллели между усилиями России в борьбе с заболеванием и не имеющей никаких оправданий террористической активностью» ИГ*, Боррель распространяет «фейковую информацию» и «демонизирует» российские СМИ. Боррель «демонстрирует явные симптомы заражения «инфодемией», хотя сам же и «призывает к противодействию манипуляциям в медиа», заявила Захарова. МИД считает нападки Борреля «попыткой недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки». Москва потребовала от него объяснить «вводящие в заблуждение слова». В заявлении, опубликованном на сайте Европейской внешнеполитической службы, Боррель заявил, что российские СМИ якобы распространяют недостоверную информацию о западных вакцинах. По версии Борреля, эти сообщения направлены на страны, которым Россия хочет продавать свою вакцину. Как заявил Боррель, ИГ* «также использовало неразбериху в ситуации» с коронавирусом «для распространения своей собственной пропаганды». Напомним, Захарова заявила, что «война вакцин уже идет», в ней сила России заключается в правде об отечественных достижениях. «Это война всего: политизация темы ковида произошла. Инфодемия, связанная с пандемией, произошла. Часть этой жуткой реальности – это, конечно, война и вакцин, и всего того, что связано с черным пиаром в отношении российских усилий или блокированием информации о российских достижениях», – сказала Захарова. Вирусолог объяснил отличие «Спутника V» от «ЭпиВакКороны» 30 декабря 2020, 15:06

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Ирина Яровая

«Главное – не платформа приготовления препарата, а эффект от его применения. Испытания наших вакцин показывают, что этот эффект очень хороший», – заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог Александр Бутенко, рассуждая о разнице между российскими вакцинами. Ранее об отличии вакцин рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. «В вакцине «Спутник V» в качестве вектора используется аденовирус человека, а в «ЭпиВакКороне» – синтезированные пептиды. В то же время иностранные компании в качестве вектора применяют аденовирус обезьяны, что является не лучшим вариантом», – объяснил руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко. Тем не менее эксперт считает, что главное – не платформа приготовления препарата, а эффект от его применения. «Этот эффект выражается в возможности вакцины создать иммунитет и в ее реактогенности, то есть в опасности побочных явлений. Испытания наших вакцин показывают хорошие результаты в отношении отсутствия реактогенности. «Спутник V» только что разрешили даже для людей старшего возраста. А у американской вакцины есть реакция, особенно у людей, предрасположенных к аллергии», – объяснил вирусолог. Также у вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» отличается технология производства. Вектор аденовирусной инфекции, который находится в основе «Спутника V», используется как «тележка» для доставки фрагментов коронавируса в клетки. То есть «Спутник V» – это неживая вакцина с эффектом живой, рассказывал ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков «Комсомольской правде». «ЭпиВакКорона», в свою очередь, построена на основе искусственно созданных, синтезированных кусочков структуры вируса. Они вводятся пациенту, и у человека вырабатывается иммунитет к различным антигенам (то есть чужеродным для организма фрагментам коронавируса), содержащимся в вакцине. Разработка «Вектора» относится к неживым вакцинам, у которых иммунный ответ менее стойкий и длительный, чем у живых, поэтому и прививаться этой вакциной придется чаще, чем «Спутником V». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» и заявила, что они разные, но обе хорошие. «Спутник V», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем «векторовская», новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. Она достаточно хорошо работает – и та и другая», – передает РИА «Новости» слова Голиковой. Также она отметила, что у российских вакцин пока нет никакого отрицательного «фидбэка» по их применению. Напомним, «ЭпиВакКорона» – вторая из зарегистрированных в России вакцин после «Спутника V», разработанная новосибирским Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Для россиян привиться новой вакциной стало возможно в конце декабря. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что «ЭпиВакКорону» начали испытывать на добровольцах старше 60 лет. Как заявлял премьер-министр страны Михаил Мишустин, к Новому году в регионы будет поставлено более 21 тыс. доз, «а к февралю в медицинские организации, мы считаем, что должно поступить, по заверению нашего производителя, свыше 50 тыс. доз», передает РИА «Новости». Темпы, в которых налажен выпуск «ЭпиВакКороны», превышают плановые, добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сообщение об отказе Венгрии от «Спутника V» опровергли 31 декабря 2020, 17:41

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Текст: Ольга Никитина

РФПИ опроверг информацию об отказе Венгрии от российской вакцины «Спутник V». Первая поставка вакцины прошла 28 декабря, подчеркнули в Российском фонде прямых инвестиций. «Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии, в январе – марте 2021 года. РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», – передает ТАСС сообщение фонда. Ранее Reuters со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра сообщило, что Венгрия якобы решила отказаться от закупок у России вакцины от коронавируса. Утверждалось, что страна намерена покупать вакцины через механизмы поставок Евросоюза или напрямую из Китая. Причиной такого решения назывались «недостаточные мощности по производству вакцин». Между тем Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ». Стало известно о состоянии больной COVID Фрейндлих 29 декабря 2020, 16:07 Текст: Ксения Панькова

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которую ранее госпитализировали в клиническую больницу №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России с коронавирусом, стабильно тяжелое, сообщили в медучреждении. «[Состояние] стабильно тяжелое, без ухудшений», – приводит ТАСС сообщение медучреждения. Накануне Фрейндлих и ее дочь были госпитализированы с коронавирусом. Представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России сообщила, что Фрейндлих находится на кислородной поддержке, но не на аппарате ИВЛ, она в стабильном, но тяжелом состоянии. Врач посоветовал «зимний» способ защиты от коронавируса 31 декабря 2020, 17:44

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Для лучшей защиты от коронавируса в холодное время года следует надевать латексные перчатки под перчатки из шерсти или трикотажа, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников. «Зимние перчатки из трикотажа, шерсти – это самые неэффективные перчатки, как и те, что предназначены для строительных и ремонтных работ. У них очень крупные ячейки, и поэтому нет достаточной защиты. Кроме того, после использования перчатки необходимо дезинфицировать, если вы планируете их надевать снова. Если цель не только согреться, но и защитить руки, то следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных. Зайдя в помещение или в транспорт, где необходимо соблюдать меры предосторожности, можно снять верхние перчатки и остаться в защитных. Еще лучше снять одни и надеть другие», – сказал Тяжельников Агентству городских новостей «Москва». По словам специалиста, лучше всего использовать латексные или нитриловые перчатки. «Лучшими защитными свойствами обладают медицинские латексные перчатки. Они давно используются в медицине и в косметологии и предназначены для защиты от бактерий, вирусов и других патогенов. Однако у некоторых людей латекс может вызывать аллергию, и он не выдерживает обработки некоторыми химическими составами. Если вы собираетесь пользоваться ими не один раз, то латексные лучше не выбирать. Нитриловые перчатки очень прочные на прокол и стойкие к различным растворителям. Они эффективно защищают от микроорганизмов и не аллергенные. В этой связи они более предпочтительны. Иногда можно воспользоваться даже одноразовыми целлофановыми перчатками, если, например, вам надо зайти в магазин, а других нет», – объяснил врач. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в период новогодних праздников рекомендуется проводить мероприятия на улице, при этом участникам гуляний следует носить маску, чтобы защититься от коронавирусной инфекции. Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса 30 декабря 2020, 08:41

Фото: Dmitry Astakhov/POOL/

Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разные, но обе хорошие, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, одна из вакцин – «векторная на основе аденовируса», другая – пептидная, «сделанная из трех составных частей генома коронавируса», которые наиболее устойчивы к мутации, передает РИА «Новости». «Спутник V», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем «векторовская», новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. Она достаточно хорошо работает – и та и другая», – сказала Голикова. Также она отметила, что у российских вакцин пока нет никакого отрицательного «фидбэка» по их применению. Ранее Голикова заявила, что продолжает настаивать на необходимости отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса. В Москве продлили зимние каникулы для школьников 29 декабря 2020, 18:17

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что зимние каникулы в городских школах для учеников 1–11-х классов продлеваются до 17 января. «Мы приняли следующие решения (...) Зимние каникулы в городских школах с 1-го по 11-й класс продлеваются на неделю – до 17 января 2021 года», – написал Собянин в своем блоге. Он также сообщил, что вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы. «Негосударственным образовательным учреждениям рекомендуется принять аналогичные решения», – добавил мэр Москвы. Собянин отметил, что в период каникул дистанционных занятий у школьников не будет. «Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы», – добавил он. По его словам, длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость коронавирусом на более низком уровне. «А значит, в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений», – заключил Собянин. Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что около 65% студентов в настоящее время обучаются дистанционно. В таком режиме работа идет почти в половине регионов России, в 40% российских вузов. За минувшие сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания. Лавров уличил Запад в попытках воспользоваться пандемией в своих целях 30 декабря 2020, 12:45 Текст: Евгения Шестак

Западные страны пытаются воспользоваться пандемией для «наказания неугодных правительств», Россия же не играет в «геополитические игры с «нулевой суммой», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава МИД в интервью ТАСС заявил, что в 2020 году Россия помогала пострадавшим от пандемии странам. «В этом, кстати, наше отличие от ряда западных государств, которые не только пытаются политизировать сугубо гуманитарную тематику борьбы с коронавирусной инфекцией, но и воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств, игнорируя призывы ООН хотя бы временно отменить часть односторонних рестрикций, осложняющих санитарно-эпидемиологическую ситуацию в соответствующих странах», – сказал Лавров. По его словам, в уходящем году России удалось развивать и наращивать дружественное сотрудничество с большинством государств мира по самому широкому спектру вопросов, среди них партнеры по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС. Вместе с тем Лавров отметил, что сила России заключается в ее миролюбивом, предсказуемом внешнем курсе и готовности к взаимоуважительной работе со всеми партнерами. При этом, по его словам, Россия остается открытой к диалогу с западными коллегами при условии их отказа от «менторства, от политики шантажа и ультиматумов». «Мы не играем в геополитические игры с «нулевой суммой», не мыслим архаичными концепциями сфер влияния. Наоборот, на практике реализуем тезис о том, что эффективно решить масштабные трансграничные проблемы можно лишь объединившись, на принципах солидарности», – добавил он. Кроме того, Лавров заявил, что США полностью игнорируют интересы безопасности других государств. «Американцы разрушили целый ряд важных договоренностей [в сфере контроля над вооружениями] и пытаются продавливать инициативы, которые выгодны лишь им самим. При этом полностью игнорируют интересы безопасности других государств», – сказал министр. Также Лавров указал на высказывания президента России Владимира Путина о том, что гонка вооружений уже началась. «Стоит посмотреть хотя бы на военный бюджет США, на количество программ по созданию или модернизации вооружений. Цель Вашингтона – добиться преимущества в военной сфере, чтобы удерживать слабеющие глобальные позиции любой ценой», – добавил он. Ранее Лавров заявлял, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций. Напомним, Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова к продолжению диалога. По его словам, избранный президент США Джозеф Байден изъявлял готовность продлить договор. В октябре в Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 при заморозке или ограничении ядерных арсеналов. Однако Россия опровергла заявление США. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой. Украинцы попросили Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19 31 декабря 2020, 13:25

Фото: Стрингер/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

На Украине начался сбор подписей под петицией к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить украинцев российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Петиция зарегистрирована на сайте президента. Чтобы ее рассмотрел глава государства, необходимо собрать 25 тыс. подписей. До окончания голосования остается 90 дней. «Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины «Спутник V» для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации в Украине», – говорится в петиции Николая Исаева. Автор петиции требует, чтобы прививка от коронавируса для граждан Украины была бесплатной за счет государственного бюджета и благотворительности, «учитывая то, что в создании коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории». Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». На Украине сказали, когда получат первые дозы китайской вакцины 30 декабря 2020, 16:51 Текст: Алексей Дегтярев

Первые дозы китайской вакцины Sinovac Biotech от коронавирусной инфекции Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов. «Рассчитываем в феврале получить эти 700 тыс. доз [вакцины]», – заявил глава ведомства в эфире украинского телевидения, передает ТАСС. В среду стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».