В Самарской области открыли модельную библиотеку

Взгляд
8 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 18:58  |  vz.ru
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После «Северного потока – 2» целью США станет ГТС Украины

«Северный поток – 2» снова оказался под обстрелом Soeren Stache/ZB/Global Look Press
Позиция Ангелы Меркель по поводу истории с Алексеем Навальным претерпела изменения. Если раньше она четко призывала не связывать строительство «Северного потока – 2» с этой ситуацией, то теперь канцлер ФРГ не исключает – одна история может повлиять на другую. Решится ли Германия на санкции против российского газопровода и что в дальнейшем может угрожать поставкам российского газа в Европу? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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Коми прописали лечение от запущенных болезней

Северная природа – один из главных козырей региона, дающий надежду на расцвет туризма Мария Плотникова/РИА «Новости»
«Многоуровневая задача со множеством неизвестных. Она не похожа ни на что. Такого уровня сложности у меня не было». Такими словами и. о. главы Республики Коми Владимир Уйба описывает проблемы, с которыми уже успел столкнуться в регионе. Что это за проблемы и какие пути решения предлагаются, воочию наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Лукашенко обезглавил протест внутри Белоруссии

Мария Колесникова задержана при попытке «бегства» на Украину Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
Президент Белоруссии продолжил выгонять лидеров протеста за границу. К Светлане Тихановской, эмигрировавшей сразу после выборов 9 августа, прибавились еще несколько соратников из координационного совета белорусской оппозиции. Однако в отношении другой знаковой оппозиционерки – Марии Колесниковой – такой трюк не удался, из-за чего ее пришлось задержать на границе с Украиной. Насколько окажется удачной для самого Лукашенко тактика арестов и высылки оппозиционеров? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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После дела Ефремова российское правосудие уже не будет прежним

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Это был именно что судебный процесс – в том виде, в каком нам его показывают в американских фильмах. Шоу – с пиар-технологиями, громкими заявлениями и неожиданными поворотами. Вы хотели настоящего суда? Ну вот он. Подробности...
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Россия пережила ампутацию головы

Дмитрий Ольшанский, публицист
Чтобы правильно воспринимать нынешнюю Россию, чтобы перестать непрерывно ругать ее и ею же ужасаться – нужно произвести два умственных движения. Во-первых, надо раз и навсегда перестать сравнивать Россию с тем, с чем сравнивать ее бессмысленно. Подробности...
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Новое прокси-мышление

Алексей Алешковский, сценарист
Трудно сказать, что больше напоминает представленный Минском диалог Ника из Берлина и Майка из Варшавы – карикатурное детище бездарного драматурга или шедевр гениального пародиста. Но самое трагикомичное в том, что сегодня подобные затруднения вызывает и восприятие действительности. Подробности...
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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
  • Да

  • Нет, слишком жестокий

  • Нет, слишком мягкий

  • Затрудняюсь ответить
Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

  • Высокая

  • Незначительная

  • Нулевая
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
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    В Самарской области открыли модельную библиотеку

       8 сентября 2020, 18:53
    Фото: Администрация города Новокуйбышевска
    Текст: Антон Антонов

    В городе Новокуйбышевск создан Городской ИнтеллектЦЕНТР – современный центр чтения, интеллектуального общения, развития, самореализации, интеллектуального досуга горожан всех возрастных категорий.

    Согласно сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, современное многофункциональное культурное пространство нового поколения создано в рамках национального проекта «Культура». Новая библиотека – это управление информацией, развитие навыков цифровой и медиа-грамотности, сотрудничество в виртуальной среде, форсайт-школы, лаборатория знаний и многое другое.

    В библиотеке появились новые SMART-пространства, которые послужат интеллектуальному, творческому развитию горожан, формированию думающих, стремящихся к самообразованию личностей: пространства для детей и родителей, для молодежи и студентов, для бизнес-развития, творчества, для самообразования, эффективного чтения и интеллектуального досуга.

    Приобретенное RFID-оборудование, значительно повысило удобство и комфорт пользователей, качество обслуживания, сократило время проведения рутинных библиотечных операций (проверка фонда, заполнение документов учета) и высвободило время на работу с пользователями.

    Важным этапом преобразования библиотеки в современный центр является реновация фасада здания и благоустройство прибиблиотечной территории. Тематический дизайн фасада разработан студентами-дизайнерами, произведена замена всех оконных блоков (благотворительные средства).

    Отмечается, что все пространства библиотеки, обновленные в рамках национального проекта «Культура», доступны для лиц с ограниченными возможностями. У центрального входа установлен пандус, на первом этаже оборудован специализированный туалет для лиц с ограниченными возможностями, имеется гусеничный электроподъемник для колясок.


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