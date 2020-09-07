Первые подарочные наборы для новорожденных вручили на Камчатке

Молодым мамам Камчатского края вручили первые подарочные наборы для новорожденных. Новая традиция в крае появилась по инициативе главы региона Владимира Солодова.

«Есть такая практика, которая действует во многих регионах России – это подарки семьям с новорожденными детьми. Это такой набор предметов первой необходимости. Я считаю, что нам тоже нужно такую меру вводить. Я знаю, что вы уже прорабатывали предложения, поэтому прошу их ускорить. Нужно чтобы в ближайшее время эта мера поддержки заработала. Это очень важно, нужно что бы наши молодые семьи получали знаки внимания и поддержку в этот радостный, но с другой стороны очень непростой период», – передаются слова Солодова на сайте регионального правительства.

Первыми обладателями наборов стали мамы, родившие малышей 1 сентября 2020 года. Таких в краевом роддоме было четыре. Самым первым появился на свет маленький Виктор, сын Оксаны Волковой, поделившейся впечатлениями от подарка.

«Подарок очень понравился, все очень нужное и необходимое в первые дни для мамы и для малыша. Очень приятно! Спасибо правительству за эту программу. Я думаю каждая семья это оценит и им будет очень приятно получить такой подарок. Что бы собрать такой набор, уходит достаточно много средств, а это ведь не единственное, на что приходится тратить деньги ожидая малыша», – сказала молодая мама.

Отмечается, что на реализацию этого проекта ушло всего полтора месяца. 13 июля глава региона Владимир Солодов на аппаратном совещании дал поручение изыскать средства в бюджете Камчатского края и принять соответствующий нормативно-правовой акт.

Подарочный набор формировался с учетом пожеланий и мнений фокус-группы – молодых мам, которые и определяли наполнение этого подарка.

«Надо сказать, что взгляды представителей органов государственной власти, которые разрабатывали примерный перечень предметов, входящих в этот набор, немножко разошелся с пожеланиями самих мам и, естественно, он был скорректирован с учетом их мнения. Это достаточно серьезный набор предметов первой необходимости и одежды для ребенка. Примерная стоимость набора – 8 тыс. 500 рублей. Я думаю, что в системе мер социальной поддержки семей с детьми, эта мера станет достаточно значимой и весомой», – рассказал врио министра социального развития и труда Камчатского края Евгений Меркулов.

Как отметили в Минсоцразвития, вручаться эти подарки будут на всей территории Камчатского края, а не только в Петропавловске-Камчатском. Новая мера поддержки мам с новорожденными детьми станет постоянной.

Планируется, что только с 1 сентября по 31 декабря 2020 года будут вручены 1 тыс. 120 наборов, в среднем по 280 в месяц.