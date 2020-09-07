Уволен занимавшийся на уроке онанизмом 54-летний учитель

Учитель, занимавшийся онанизмом на уроке в Рязанской области, уволен, прокуратура выясняет обстоятельства его приема на работу, сообщила представитель областной прокуратуры.

Ранее местные СМИ сообщили, что единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, мастурбировавшего во время урока. Министерство образования и молодежной политики региона и следственные органы проводят проверку инцидента.

«В настоящее время педагог освобожден от занимаемой должности. Прокуратурой Кораблинского района организована проверка исполнения законодательства об образовании. Будет дана оценка действиям руководства образовательной организации в части соблюдения требований при приеме на работу данного сотрудника», – передает РИА «Новости» слова представительницы прокуратуры.

Она отметила, что также прокуратура оценит, как руководство школы контролировало качество работы этого педагога.