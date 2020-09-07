Рубль снизился к доллару Рубль снизился к доллару 7 сентября 2020, 10:10 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,21%, до 75,59 руб., курс евро – на 0,18%, до 89,3875 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС К 10.04 курс доллара находился на уровне 75,53 руб. (+0,13%), евро рос до 89,33 руб. (+0,11%).

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