Флаги разных стран появились над протестующей толпой в Минске Член Координационного совета белорусской оппозиции прибыла в Польшу 5 сентября 2020, 17:03 Текст: Евгения Лобковская

Член Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова пересекла ночью польскую границу с целью поучаствовать в брифинге о репрессиях в Белоруссии. Руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик и представитель Координационного совета, пересекшая польскую границу Ольга Ковалькова примут участие во встрече, посвященной репрессиям в Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра Польши. Ранее стало известно о будущем визите в Польшу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях