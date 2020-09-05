Канье Уэст стал кандидатом в президенты США в Кентукки и Миссисипи

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал документы для регистрации кандидатом в президенты США в штатах Кентукки и Миссисипи, сообщил интернет-портал TMZ.

«Наша команда с удовольствием рассмотрит эту заявку и прилагающиеся к ней приблизительно 19 тыс. подписей, чтобы определить, сможет ли мистер Уэст быть включен [в бюллетени для голосования]», – сообщил секретарь штата Кентукки Майкл Адамс, комментируя решение рэп-исполнителя подать документы для регистрации, передает ТАСС.

По имеющимся у портала данным, в пятницу Уэст также подал заявку в избирательную комиссию Миссисипи.

Напомним, 5 июля Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. Позже он выбрал кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов.

К 5 сентября рэперу удалось зарегистрироваться независимым кандидатом в президенты США в десяти американских штатах – Арканзасе, Колорадо, Юте, Оклахоме, Вермонте, Айдахо, Айове, Луизиане, Миннесоте и Теннесси. Еще в девяти его заявка была отклонена.

Президент США Дональд Трамп поддержал решение Уэста баллотироваться в президенты.

Очередные выборы президента США, как ожидается, состоятся 3 ноября.