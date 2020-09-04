ВМС Шри-Ланки начали буксировку горящего танкера с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы (ВМС) Шри-Ланки начали буксировку в Индийском океане горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти, сообщил представитель ВМС в Индийском океане.

По словам капитана Индики де Сильвы, на борту находились 23 члена экипажа, один из них, предположительно, погиб, передает Deutche Welle. Большинство членов команды удалось эвакуировать, один из них был ранен, его доставили по воздуху в столицу Коломбо для лечения. Признаков утечки нефти пока не наблюдается, отметил де Сильва. В борьбе с огнем помощь оказывают корабли ВМФ России и Силы береговой охраны Индии.

В международной экоорганизации Greenpeace уже предупредили, что если хотя бы часть находящейся на борту танкера нефти попадет в океан, «это будет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия».

Судно осуществляло переход из Кувейта в Индию. Танкер перевозил сырую нефть из Кувейта, огонь вспыхнул в машинном отделении и распространился по палубе. Причины ЧП устанавливаются.

Напомним, в четверг российские боевые корабли из состава Тихоокеанского флота направились на помощь танкеру New Diamond, который терпит бедствие в Индийском океане.