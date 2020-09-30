Самая масштабная за 10 лет пыльная буря обрушилась на Ставрополье

Ставропольский край оказался охвачен самой масштабной за десятилетие пыльной бурей, сообщили в краевом управлении по информационной политике.

Отмечается, что пыльные бури – «не новость» для региона, но «с таким охватом территории она происходит, пожалуй, впервые за последние 10 лет». За «два последних месяца на большей территории края осадков выпало значительно меньше нормы», передает ТАСС.

Бурей был охвачен почти весь край, не затронув только крайние юго-западные районы, сообщил местный гидрометцентр. Порывы ветра в среднем достигали 12–22 м/с. Ветер сохранится до ночи с четверга на пятницу, осадки не ожидаются. Ветер станет слабее 2 октября, вероятность дождя увеличится.

Серьезного ущерба региону буря не нанесла.

Южный регион России попал под влияние средиземноморского циклона. На Крымском полуострове в среду за несколько часов местами выпало до 60% месячной нормы осадков, сообщает центр погод «Фобос». Напомним, в Анапе из-за сильного ливня за полтора часа выпала почти месячная норма осадков.

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