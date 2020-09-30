Дуров представил новую функцию Telegram

В мессенджере Telegram появится функция комментариев в каналах, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом», – написал Дуров в своем Telegram-канале

Он пояснил, что комментарии будут похожи на групповой чат, то есть все комментарии будут прикреплены к определенному каналу. В комментариях можно будет прикрепить голосовое сообщение или GIF изображения. Администраторы каналов смогут ввести соответствующие ограничения.

Напомним, Telegram вошел в список из 10 самых скачиваемых и популярных приложений в мире.