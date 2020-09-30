В Калининграде из-за коронавируса ограничили проведение свадеб и корпоративов

В Калининградской области ввели ограничения на проведение массовых мероприятий, в частности банкетов, свадеб и корпоративов из-за роста числа случаев коронавируса, сообщил губернатор области Антон Алиханов.

«Вводится запрет на организацию мероприятий, объединяющих людей любой единой целью, повесткой, поводом, такие как банкеты, свадьбы, корпоративные мероприятия и тому подобное, на предприятиях общественного питания, которые проводятся, соответственно в гостиницах, гостиничных, развлекательных и туристических комплексах», – передает слова главы региона ТАСС.

Он пояснил, что ограничение не распространяется на театры и концертные залы, где есть посадочные места с возможностью обеспечить социальную дистанцию между посетителями.



Также в области вводится обязательный масочный режим в магазинах, транспорте, общественных местах, в том числе в банках и поликлиниках. Будет ограничена работа детских игровых комнат в торговых центрах. Кинотеатры в торговых центрах не будут работать в выходные. В организациях общественного питания необходимо размещать за одним столом не более четырех человек и расстоянием между столами должно быть не менее двух метров.

Пока все ограничения вводятся на месяц. Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей, за исключением матчей спортивных клубов «Локомотив» и «Балтика», однако количество зрителей на них сократят. Алиханов пояснил, что если будут фиксироваться нарушения рекомендаций Роспотребнадзора, то присутствие зрителей запретят. Школы в регионе пока не планируется переводить на дистанционный режим работы.

В области подтверждено 4387 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 54 – за прошедшие сутки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить специальные ограничения в России из-за эпидемической ситуации на сегодня оснований нет.