В Госдуму внесли проект о «заморозке» накопительной пенсии

Правительство предложило вновь продлить «заморозку» накопительной пенсии еще на год, до конца 2023 года. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

С 2014 года в накопительную часть пенсионной системы идут отчисления в размере 6% от заработной платы россиян. Средства направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Эта норма действует до 2021 года. В 2019 году президент Владимир Путин «заморозил» федеральный закон о накопительной пенсии в 2022 году, передает РИА «Новости».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется.

«А определение в 2023 году максимального значения и величины индивидуального пенсионного коэффициента в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. No 400-ФЗ «О страховых пенсиях» осуществляется исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствия формирования пенсионных накоплений за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», – говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда в 2023 году, по предварительной оценке, на 669,3 млрд рублей.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования.

Накануне президент Владимир Путин сообщил, что в 2021 году произойдет индексация пенсий. Вместе с тем Минфин объяснил, почему не индексируются выплаты работающим пенсионерам.

Также газета ВЗГЛЯД рассказывала, как можно отказаться от пенсии.