В Думу внесен законопроект о новой методике расчета МРОТ

Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 2021 года, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в нижней палате Андрей Исаев.

«Да, внесли вместе с бюджетом», – передает ТАСС ответ Исаева на соответствующий вопрос.

Напомним, в четверг глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета Минтруда увеличится в 2021 году до 12792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения – до 12702 рублей.