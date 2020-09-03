В США заявили об уникальности российских десантных кораблей

Универсальные десантные корабли (УДК) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», которые были заложены на судостроительной верфи в Крыму 20 июля, станут самыми многофункциональными в мире в своем классе, сообщили американские СМИ.

Как сообщает Military Watch Magazine, совместимость с несколькими типами высококлассных вертолетов сделает будущие российские УДК наиболее универсальными в мире среди кораблей аналогичного водоизмещения.

Ранее Путин сообщил, что заложенные в Керчи 20 июля универсальные десантные корабли получат имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

Кроме того, он рассказал, что строительство в России серии универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев будет продолжено после испытаний первых двух.

УДК – десантный корабль со сквозной полетной палубой для летательных аппаратов и док-камерой для десантных катеров. Он способен высаживать десант на берег, имеет на борту площади для размещения личного состава десантного отряда, авиации и бронетехники, запасы для нескольких дней боев, а также командный центр управления и госпиталь с операционными для тяжелораненых. Корабли создаются на замену французским «Мистралям», которые так и не достались России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему эти корабли так нужны российскому ВМФ и какие есть сложности с процессом их проектирования и строительства.

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