Евро превысил 92 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 28 сентября, поднялся выше 92 рубля впервые с января 2016 года.

Евро вырос на 1,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 92,0275 рубля, передает ТАСС.

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,82 рубля – до 91,479 рубля, курс доллара вырос на 1,85 рубля – до 78,6713 рубля.

В понедельник в Кремле выразили уверенность, что , несмотря на нынешнюю волатильность курса рубля, произойдет восстановление позиций валюты России.