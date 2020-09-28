Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи рос на 0,44% и достиг 2909,62 пункта, а индекс РТС – на 0,62%, до 1171,87 пункта, передает ТАСС.

К 10.04 индекс Мосбиржи находился на отметке 2925,74 пункта (+1%). Индекс РТС торговался на уровне 1178,65 пункта (1,2%).