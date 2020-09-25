В Смоленске открыта мемориальная стела «Бессмертный полк»

В Смоленске в обновленном после капитального ремонта Сквере Памяти Героев открыли мемориальную стелу «Бессмертный полк» и заложили капсулу с посланием потомкам.

Мемориальная стела представляет собой панно из портретов участников Великой Отечественной войны, которые прислали смоляне – более 3 тыс. фотографий родственников-фронтовиков, бывших малолетних узников, тружеников тыла. Идея создания такого монумента принадлежит члену Центрального штаба, руководителю регионального отделения Бессмертного полка России в Смоленской области Денису Пестунову, он курировал процесс на всех этапах его реализации. Участие в торжественной церемонии открытия принял руководитель исполкома Бессмертного полка России Артем Хуторской, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Каждый раз проходя мимо, или находясь здесь со своими детьми, со своими родными, давайте задумаемся, не стыдно ли нам смотреть им в глаза, все ли мы делаем так, чтобы не опозорить их, чтобы их заслуги, их достижения через наши руки были переданы дальше. Мне кажется очень важным помнить не только о том, что они совершили для нас –многие ценой своей жизни – очень важно сохранить историческую память, передать ее нашим детям и внукам. Всегда помните, что только от нас, живущих ныне, зависит то, что узнают следующие поколения», – сказал он.

В митинге, посвященном 77-й годовщине освобождения города от нацистских захватчиков приняли участие представители администраций города и области, в том числе губернатор Алексей Островский, представители духовенства, общественных организаций, ветераны, студенты, школьники и жители города.

«Я с большой радостью поддержал инициативу регионального отделения «Бессмертного полка России» по созданию в год 75-летия Победы мемориального панно, чтобы увековечить подвиг участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших малолетних узников фашизма и детей войны, чей боевой путь, чья жизнь неразрывно связаны со Смоленщиной. Вечная память защитникам Родины! Слава народу-победителю! Желаю вам, дорогие друзья, и, прежде всего, нашим глубокоуважаемым ветеранам крепкого, доброго здоровья и долгих лет мирной, счастливой жизни!» –обратился к собравшимся Островский.

Также во время митинга была заложена капсула с посланием потомкам – ее должны будут открыть в день 100-летия Великой Победы.