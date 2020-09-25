Ким Чен Ын извинился за гибель южнокорейского гражданина

Лидер КНДР Ким Чен Ын принес извинения южнокорейским гражданам в связи с гибелью их соотечественника в Желтом море, сообщает администрация президента Республики Корея.

«С огромным чувством вины думаю о том, каким сильным разочарованием [этот инцидент] стал для президента Мун Чжэ Ина и южнокорейских собратьев», – передает ТАСС текст послания Ким Чен Ына.

В четверг южнокорейские военные выступили с утверждением, что на этой неделе сотрудник рыболовного контроля при министерстве морского и рыбного хозяйства Республики Корея, который хотел бежать в КНДР, был убит северокорейскими пограничниками, которые затем сожгли его тело.

По данным южнокорейского комитета начальников штабов, Северная Корея предприняла такие действия в соответствии с утвержденными Пхеньяном карантинными правилами, призванными не допустить проникновения в страну коронавирусной инфекции.

Напомним, во вторник президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на общих прениях сессии ГА ООН, предложил запустить инициативу о сотрудничестве в Северо-Восточной Азии по контролю над инфекционными болезнями, в которую бы могла войти и КНДР.

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