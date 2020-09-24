Сбербанк решил перевести половину сотрудников на удаленку

Сбербанк принял решение перевести до 50% сотрудников на удаленку после последних постановлений мэра Москвы Сергея Собянина и главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщили в пресс-службе банка.

«В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы», – передает заявление ТАСС.



В банке отметили, что ранее в период самоизоляции, технологические возможности и высокий уровень IT-сервисов Сбербанка позволили 74 тыс. офисных сотрудников эффективно работать в дистанционно.

«Однако не все сотрудники смогут выполнять свою работу дистанционно. Те, кто продолжит работать в офисах, по-прежнему будут обеспечиваться на постоянной основе необходимыми средствами индивидуальной защиты, продолжат соблюдать правила социальной дистанции и проходить регулярное тестирование на COVID-19 и через системы термометрического контроля», – добавили в Сбербанке.

Кроме того, Министерство энергетики России также намерено ввести режим удаленной работы для сотрудников, сообщила статс-секретарь, заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко.



«Да, планируем. Сейчас работают все 100% в офисе, следим за ситуацией, и готовы снова запускать режим удаленной работы», – сказала она.



Ранее в четверг сообщалось, что свыше 5 тыс. компаний в Москве получили от главы города Сергея Собянина рекомендательные письма, в которых предлагается перевести сотрудников на удаленку.