Доктор Мясников перечислил неизвестные факты о коронавирусе

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие факты о новом коронавирусе на сегодняшний день известны, а какие – нет.

Он отметил, что пока нет сведений, откуда взялся COVID-19. «Как он передается? (При чихании и кашле – да. А при дыхании? А через глаза? Через поверхности? С кровью? Спермой?). Передается ли бессимптомными носителями, детьми? (До сих пор в мире дискутируют)», – написал Мясников в своем Instagram.

Еще один вопрос – как лечить вирус. Мясников отметил, что реально работающих лекарств пока нет. Нет данных также и о том, кого следует тестировать.

«В США пытаются отменить тестирование тех, кто имел контакт с COVID, но не имеет симптомов. Ну и вообще масса вопросов по тестированию», – отмечает Мясников. Загадка – остается ли стойкий иммунитет после излечения от коронавируса.

Также он отметил, что пока нет доказательств эффективности вакцин. На данный момент не ясна модель распространения вируса по планете (мелкими волнами, резкими всплесками или постоянным плавным распространением).

«Пути предохранения. Как мы видим, карантины и блокады ничего не остановили. Это необходимая мера в острый период, остановить вирус она не может, но может сгладить пик и распределить нагрузку на здравоохранение, сделав ее более равномерной. Маски? Ну да – недорого, не таблетки и доступны всем. Польза? Ну мы же охотно пьем сотни препаратов с недоказанной эффективностью! (Сейчас оставлю в стороне вопрос их эффективности, вы заметили: в Америке и Европе идет насаждение «культуры» ношения масок, по типу азиатских стран. Многие там выступают за постоянное ношение масок и в постковидную эпоху)», – добавил Мясников.

Он также задался вопросом, кому выгодно возведение коронавируса в «ранг опасной и все парализующей пандемии».

Вместе с тем доктор перечислил данные, которые сегодня человечество знает о коронавирусе.

Мясников отметил, что вирус «абсолютно непредсказуем», он также «пришел не навсегда, в конце концов COVID-19 «займет свое место в нескончаемом ряду «человеческих» вирусов».

Отдельно врач выразил надежду, что «повторный карантин без самой острой угрозы у нас не введут, понимая все социальные последствия таких мер».

Напомним, за последние сутки в России было выявлено 6595 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 128 тыс. случаев заболевания.