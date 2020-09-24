Путин призвал нового губернатора Камчатки поддержать рыбаков со сбытом продукции

Президент России Владимир Путин призвал нового губернатора Камчатки Владимира Солодова поддержать рыбаков со сбытом их продукции, в частности, увеличить количество судов, которые будут перевозить рыбу с Дальнего Востока в европейскую часть страны.

Путин заявил на встрече с избранными главами субъектов России, обратившись к Солодову, что он накануне встречался с «представителями атомной отрасли, в том числе обсуждали вопросы дальнейшего использования более интенсивного Северного морского пути на следующий год», передает РИА «Новости».

«Нужно поддержать рыбаков со сбытом их продукции», – сказал он. Глава государства также отметил, что считает целесообразным увеличить количество судов, которые будут перевозить рыбу с Дальнего Востока в европейскую часть страны.

Ранее Солодов назвал приоритеты в развитии Камчатки. В их числе – «рыба, устойчивое воспроизводство и неинвазивная добыча водных биоресурсов (...) и, конечно, туризм».