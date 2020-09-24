Мужчина распылил газ в лицо и.о. министра на Камчатке

Житель Камчатки подозревается в распылении перцового баллона в лицо краевого и.о. министра здравоохранения на ее рабочем месте, возбуждено дело, сообщает краевое управление СК.

«По версии следствия, вечером 23 сентября подозреваемый, находясь в служебном кабинете министерства здравоохранения Камчатского края, из личной неприязни к и.о. министра здравоохранения, находящейся при исполнении служебных обязанностей и осуществляющей прием граждан в соответствии со своим должностным регламентом, распылил ей в лицо экстракт красного жгучего перца из аэрозольного баллона для самообороны», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

В результате потерпевшая получила химический ожог. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Фигурант задержан, он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.