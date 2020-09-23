Турист в Риме выцарапал свои инициалы на Колизее

Сотрудники службы безопасности Колизея задержали туриста, который нацарапал на стене памятника архитектуры свои инициалы, сообщает Independent.

Мужчина написал свои инициалы на камне на первом этаже здания, охранники увидели это и вызвали карабинеров. Нарушителем оказался 32-летний ирландец. Туристу предъявили обвинение в нанесении ущерба зданию, имеющему историческое и культурное значение, передает РИА «Новости».

Мужчине грозит штраф.

Ранее украинские туристки выцарапали на фреске Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане свои имена.