Академик РАН оценил ущерб от надписей украинских вандалов на фреске Рафаэля

Академик РАН Александр Рожин прокомментировал порчу фрески Рафаэля в Ватикане украинскими туристками.

«Нацарапав свои имена на фреске Рафаэля, эти девушки нанесли огромный ущерб произведению искусства, который может быть даже непоправим», – заявил академик, передает «Федеральное агентство новостей».

Он отметил, что в Ватикане серьезная охрана, потому непонятно, как туристкам удалось сделать такое.

«Все-таки отношение к сокровищам Ватикана, к фрескам Рафаэля, тем более в год его пятисотлетия, в год, когда открылась международная выставка Рафаэля, особое», – добавил Рожин.

«Они намеренно хотели испортить фреску, это преднамеренный акт вандализма, который показывает культуру этих дам, а вернее ее отсутствие. Видимо, на украинцев оказывается идеологическое давление средствами массовой информации, всеми националистическими выходками. Особенно, если церкви у них захватывают, священников выгоняют и колотят, если людей, которые прибыли из Китая, закидали камнями. Это ни о чем другом не свидетельствует, кроме как о какой-то националистической истерии и вообще такой антикультурной и вандальной истерии», – заключил академик.

Ранее в соцсетях опубликовали ролик, на которых демонструются выцарапанные на фреске Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане имена украинских туристок.

На фреске также нашли и другие надписи вандалов. В комментариях к ролику пользователи предположили, что надписи могли быть сделаны в 2015 году.