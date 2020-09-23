Путин поручил выделить средства на ликвидацию загрязнения в Усолье-Сибирском

Средства на ликвидацию опасных объектов старого химического производства в Усолье-Сибирском должны быть предусмотрены в федеральном бюджете, заявил президент Владимир Путин в среду во время встречи в Большом кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента.

«Будет продолжено финансирование работ по ликвидации свалок на территории городов и объектов, накопленного экологического вреда, в том числе, как мы и договаривались, в федеральном бюджете должны быть предусмотрены средства на ликвидацию опасных объектов старого химического производства в Усолье-Сибирском в Иркутской области. Там ситуация сложная», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин также заявил, что впервые из федерального бюджета на охрану окружающей среды, в частности, на развитие инфраструктуры, снижение уровня загрязнения воздуха, будет выделен 1 трлн рублей.

«Еще одна сфера, которая напрямую влияет на здоровье наших граждан, – это экологическое благополучие. В 2021 году расходы по национальному проекту в сфере экологии будут увеличены почти наполовину. В целом за три года из федерального бюджета на охрану окружающей среды впервые будет направлен 1 трлн рублей. Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры, обращение с твердыми коммунальными отходами, снижение уровня загрязнения воздуха, оздоровление рек, озер, на охрану и восстановление лесов», – заявил глава государства.

Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение о ликвидации экологического бедствия в Усолье-Сибирском. Глава государства поручил правительству в течение трех месяцев утвердить план мероприятий по решению проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Российский лидер назвал экологическую ситуацию в городе непростой, отметив, что груз экологических проблем накапливался здесь с 1930-х годов.

Правительство выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды в городе Усолье-Сибирское

Усолье-Сибирское – один из старейших городов в Приангарье, в котором проживают около 76 тыс. человек. Город входит в список населенных пунктов России с самым загрязненным воздухом. Долгое время завод «Усольехимфарм» – производитель фармацевтического сырья – был основным градообразующим предприятием, но несколько лет назад производство было ликвидировано из-за банкротства.

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