Путин заявил об избавлении бюджета от критической зависимости от нефтяных котировок

В российском бюджете нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок, заявил глава государства Владимир Путин.

Путин заявил, что «у нашей экономики, бюджета сейчас уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок», передает ТАСС.

Он отметил, что поступления от углеводородов остаются основным источником доходов, «но такой критической зависимости, конечно, уже нет от колебаний на глобальных рынках».

Кроме того, структура российской экономики постепенно меняется в лучшую сторону, все большее значение приобретают несырьевые отрасли, передает РИА «Новости».

«Если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети. Соответственно доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70%. На такой уровень устойчивости бюджетной системы мы выходим впервые в современной истории России», – сказал Путин.

Российский лидер отметил, что, несмотря на резкое падение цен на нефть, российские власти смогли поддержать граждан и экономику благодаря накопленным резервам.

Обращаясь к сенаторам и депутатам, президент указал, что «нельзя отмахиваться от требований Минфина соблюдать макроэкономические параметры».