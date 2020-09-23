Трамп обвинил Байдена в намерении разрушить США

Энергетическая программа кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена разрушит страну, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления в штате Пенсильвания.

«Несколько дней назад Байден опять напомнил о своем обещании, что будет требовать нулевого выброса углеводородов. В основном это значит, что больше не будет нефти, газа, промышленности – ничего. Не будет больше страны», – приводит слова Трампа ТАСС.

Глава Белого дома также упрекнул Байдена в том, что тот, будучи на посту вице-президента, переводил рабочие места из США в другие страны.

Ранее в Совфеде предсказали влияние «ляпов» Байдена на исход выборов в США.

Напомним, в августе Трамп назвал Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории. Кроме того, действующий президент США предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы Байдена на выборах в ноябре 2020 года.

Кроме того, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест предположил, что, 77-летний Байден может не дожить до инаугурации в случае победы на выборах.

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