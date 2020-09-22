Производивший сгоревшие в больницах аппараты ИВЛ завод оштрафовали

Арбитражный суд Свердловской области присудил Уральскому приборостроительному заводу, производящему аппараты ИВЛ, штраф в 100 тыс. рублей из-за несоблюдения производственного контроля.

«Учитывая характер допущенных нарушений, принцип соразмерности наказания совершенному правонарушению, суд считает соразмерным назначение административного штрафа в размере 100 тыс. рублей», – цитирует РИА «Новости» материалы арбитражного суда.

УПЗ заявил, что не согласен с формулировкой о «грубых нарушениях», предприятие сообщало, что все предписания, выданные Росздравнадзором, были учтены, а все замечания – исправлены.

В начале сентября арбитражный суд Свердловской области постановил, что УПЗ нарушал требования работы по лицензии во время производства аппаратов ИВЛ «Авента-М» на 7,4 млрд рублей.

УПЗ был признан виновным в нарушении статьи КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией».

Напомним, 9 и 12 мая произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, погибли семь пациентов. Предварительно, причиной возгорания стали аппараты ИВЛ «Авента-М», которые производит УПЗ.

При этом известно, что в июле УПЗ возобновил поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М» по заключенным контрактам. Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на данную медтехнику.