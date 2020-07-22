Поставки аппаратов ИВЛ «Авента-М» возобновлены

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в КРЭТ Ростеха) возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М» по заключенным контрактам, говорится в сообщении КРЭТ.

«Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на АИВЛ «Авента М». С 22 июля 2020 года АО «УПЗ» возобновляет поставки новых аппаратов в рамках заключенных контрактов», – передает ТАСС сообщение корпорации.

КРЭТ также перепроверяет ранее поставленные изделия.

Отмечается, что аппараты допущены к обращению на территории Российской Федерации приказом Росздравнадзора от 21 июля 2020 года. Регистрационное удостоверение подписано заместителем руководителя ведомства Дмитрием Павлюковым.

Напомним, 9 и 12 мая произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, погибли в общей сложности семь пациентов. Предварительно, причиной возгорания стали аппараты ИВЛ «Авента-М».

Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ, которые произведены с 1 апреля 2020 года.