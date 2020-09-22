Названа дата завершения регистрации вакцины «Вектора» от коронавируса

Завершить процедуру регистрации вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор», планируется к 15 октября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Министерство здравоохранения приступило к процедуре регистрации вакцины «Эпиваккорона». <...> Завершение процедуры регистрации планируется к 15 октября 2020 года», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Там добавили, что промышленный выпуск вакцины «Вектора», будет происходить на его производственной площадке.

«Промышленный выпуск вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 «Эпиваккорона» будет осуществляться на производственной площадке ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, имеющей сертификат соответствия GMP и сертификат соответствия системы качества требованиям ISO 9001:2015 (TUF NORD CERT)», – говорится в сообщении.

Напомним, в четверг в «Векторе» опровергли формирование вакциной от COVID пожизненного иммунитета.

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