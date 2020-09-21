Минфин анонсировал скорое получение Белоруссией кредита от ЕФСР

Белоруссия может получить кредит на сумму 500 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в ближайшее время, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов в эфире «России 24».

«Пока мы видим последовательность такую – сначала заем Евразийского фонда в 500 миллионов. Он может быть осуществлен в ближайшее время. Для этого необходимо получить согласие стран-участников этого фонда. Мы направили сегодня всем участникам фонда предложения по голосованию за предоставление этого кредита. Будем надеяться, что это будет быстро сделано», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее Силуанов рассказал, что большая часть кредита в 500 млн долларов для Белоруссии от ЕФСР пойдет на погашение долга в 330 млн перед российским Газпромом.

Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в понедельник. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов.

Кремль сообщал, что Россия не ставила Белоруссии дополнительных условий для кредита.

Силуанов рассказал, что Россия в этом году предоставит 1 млрд долларов, из которых 500 млн долларов за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, 500 млн долларов – за счет межгоскредита. В следующем году – 500 млн долларов за счет межгоскредита.