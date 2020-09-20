Латушко заявил о будущих увольнениях белорусских дипломатов

Член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко заявил, что из-за несогласия с политикой белорусской власти скоро будут уволены 30 дипломатов республики.

«Тридцать белорусских дипломатов будут уволены в ближайшие дни с дипломатической службы Республики Беларусь», ­– передает ТАСС слова Латушко.

По словам оппозиционера, увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Белоруссии при Европейском союзе, в Латвии, Польше, Индии, ОАЭ. Латушко не назвал источник такой информации.

Напомним, Павел Латушко и Игорь Лещеня были лишены дипломатического ранга чрезвычайных и полномочных послов Белоруссии.