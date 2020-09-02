Инфекционист усомнился в связи коронавируса с сахарным диабетом

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов выразил сомнение в прямой связи между коронавирусом и сахарным диабетом.

«Они сами подчеркивают, что не знают механизма, но они установили некую взаимосвязь между легкой формой новой коронавирусной инфекции и развитием дебюта сахарного диабета первого типа. Дело в том, что сахарный диабет первого типа развивается и без коронавирусной инфекции у молодых людей. Начало этого заболевания может быть в любом возрасте», – передает радиостанция «Говорит Москва» его слова.

При этом Викулов подчеркнул, что коронавирус просто «мог ускорить, стать триггером, спусковым механизмом развития болезни».

«Говорить, что это прямая причинно-следственная связь, что коронавирус стал причиной сахарного диабета первого типа, это несколько поспешно, пока не проведены популяционные исследования. Один случай – это не популяционные исследования», – отметил он.

Врач добавил, что в России таких исследований никто не проводил.

Ранее сообщалось, что медики из Германии обнаружили прямую связь коронавирусной инфекции с диабетом первого типа у здоровых молодых людей. Они привели в пример историю болезни 19-летнего пациента одной из клиник города Киле.

Как оказалось, молодой человек жаловался на постоянную слабость и боли в левом боку, а также отметил, что потерял около 12 кг за несколько недель. Ученые взяли пробы крови и обнаружили, что уровень глюкозы в его организме был запредельно высоким. Последующий анализ показал, что юноша страдал от диабета первого типа.