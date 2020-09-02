Помпео дал оценку переговорам России и США по ядерным вооружениям

Взгляд
2 сентября, среда  |  Последнее обновление — 18:13  |  vz.ru
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Технологический прорыв России оплатит Америка

Китайский инвестор-изгой меняет США на Россию REUTERS/Matthew Childs
Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты. Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Почему украинские школы не смогли отказаться от русского языка

Школы на Украине набрали новые «русские классы» Игорь Маслов/РИА «Новости»
Начало учебного года на Украине преподнесло местным властям неприятный сюрприз. Несмотря на тотальную украинизацию школьного образования, многие директора учебных заведений нашли способ продолжить обучение детей на русском языке. Как это удалось сделать и почему руководство украинских школ не желает отказываться от русского языка? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Либералы забыли о Навальном и Ефремове

Дмитрий Ольшанский, публицист
Немыслимое поведение Михаила Ефремова в суде связано с тем, что он знает главное. Круг его друзей и знакомых – тех самых, что все время говорят нам про важность «репутации», про «мораль», про то, как ценны «приличные люди», – старательно вывернул шеи, заткнул уши и закрыл глаза. Ничего не видим, ничего не слышим, не помним сейчас ни про какого Ефремова. Подробности...
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Зачем Лукашенко едет на встречу с Путиным

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Александр Лукашенко должен будет расплатиться с Москвой. Не только и не столько за ту помощь, которую Владимир Путин оказывает Белоруссии в ходе нынешнего кризиса – скорее за те ошибки, которые Батька совершил и по отношению к России, и по отношению к собственному народу. Подробности...
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Москва не могла выиграть на постсоветском пространстве

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Было бы хорошо, если бы мировая политика по сложности была как компьютерная игра-стратегия. Реальность куда более прихотлива, запутанна и головоломна. Это обстоятельство стоит учитывать любителям учить жизни Кремль, Елисейский дворец или Белый дом. Подробности...
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Как нелепо тратят деньги победители лотерей

Узбеки вспомнили про Сталина

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Балканский враг России потерпел поражение

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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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    Помпео дал оценку переговорам России и США по ядерным вооружениям

    2 сентября 2020, 18:07

    Текст: Ксения Панькова

    Американская администрация считает, что переговоры России и США о перспективах дальнейшего сокращения ядерных вооружений идут продуктивно, сообщил в среду на пресс- конференции госсекретарь США Майкл Помпео.

    «Приведу вам пример – ядерные вооружения. Мы умоляли китайцев стать частью нашего стратегического диалога [с Россией по данной проблематике]. Мы сигнализировали, что это – сокращение угрозы, исходящей от самых опасных оружейных систем, – отвечает всем их стратегическим интересам, нашим (американским – прим. ВЗГЛЯД) стратегическим интересам, стратегическим интересам [всего] мира», – цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства США.

    «У нас (Соединенных Штатов – прим. ВЗГЛЯД) продуктивные переговоры с россиянами по этому [вопросу]», – подчеркнул Помпео.

    Напомним, 19 июня Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате 22 июня представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом Россия отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

    Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные. Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости «чаще говорить с русскими».

    СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.


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