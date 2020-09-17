Епархиальную комиссию не пустили в захваченный женский монастырь

Сторонники бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) не пустили представителей епархиальной комиссии по инвентаризации недвижимого имущества в Среднеуральский женский монастырь, который незаконно удерживается бывшим клириком.

«Прибывшую в Среднеуральский женский монастырь комиссию на территорию обители не допустили. Неизвестные мужчины, представившиеся прихожанами, преградили членам комиссии дорогу к обители, не разрешив заходить за самовольно установленный ими шлагбаум на федеральной территории, по которой проложена дорога к монастырю», – говорится в сообщении на сайте Екатеринбургской епархии.

По словам председателя комиссии, игумена Иеронима (Миронов), путь к обители преградили неизвестные, аргументируя это тем, что в монастыре идет богослужение. При этом туда пускали другие автомобили.

Советник правящего архиерея по правовым вопросам иерей Виктор Явич пояснил, что согласно распоряжения главы митрополии планировалось на территории монастыря провести молебен, а затем начать инвентаризацию объектов недвижимости и проверить документацию.

«Нам эти документы не были предоставлены, и мы даже не смогли зайти на территорию монастыря», – сказал отец Виктор.

ЕВ связи с инцидентом епархия намерена подать заявление в правоохранительные органы.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 – это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Из-за высказываний церковный суд лишил его сана.

Ранее суд екатеринбургской епархии принял решение отлучить от церкви уральского схимонаха Сергия. Романову после его отлучения от церкви будут недоступны все церковные таинства, он будет жить как некрещеный человек.



В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.