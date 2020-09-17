Россия направит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах

Россия планирует выделить на национальную оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы.

«Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» в 2021 году составят 3,113 трлн рублей, в 2022 году – 3,231 трлн рублей и в 2023 году – 3,257 трлн рублей», – говорится в документе, передает ТАСС.

Согласно документу, расходы на развитие системы базирования Черноморского флота (ЧФ) в 2022-2023 годах составят более 4,5 млрд рублей.

Отмечается, что на финансирование здравоохранения направят свыше 3,3 трлн руб.

«Бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение» в 2021 году составят 1 трлн 118 млрд 991,4 млн рублей, в 2022 году – 1 трлн 123 млрд 959,2 млн рублей и в 2023 году – 1 трлн 091 422,2 млн рублей. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела «Здравоохранение» составит в 2021 году 1%, в 2022 году – 0,9%, в 2023 году – 0,8%», – говорится в документе.

Согласно документу, на проект «Космическая деятельность России» в 2021 году планируется выделить 200,17 млрд рублей, в 2022 году – около 188,68 млрд рублей, в 2023 году – около 188,18 млрд рублей.

В свою очередь финансирование национального проекта «Культура» на 2021-2023 гг. составит более 70 млрд рублей.

«Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта «Культура» запланированы в 2021 году в объеме 21 млрд 374,1 млн рублей; в 2022 году – 23 млрд 961,1 млн рублей; в 2023 году – 24 млрд 798,9 млн рублей», – говорится в документе.

Согласно документу, финансирование национального проекта «Наука» в 2021 году составит 54,8 млрд рублей, всего в 2021-2023 гг. на нацпроект будет направлено 228,4 млрд рублей бюджетных средств.

Кроме того, более 300 млрд рублей будет направлено в 2021-2023 годах на финансирование СМИ.

Напомним, правительство планирует выделить в 2020 году дополнительно 34,3 млрд рублей из Резервного фонда на софинансирование ежемесячной выплаты на ребенка от трех до семи лет. Эта сумма, как уточнили в Минфине, может быть увеличена.