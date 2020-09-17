У россиян возникли сложности с погранконтролем в Марокко

Посольство России в Рабате сообщило в четверг о сложностях у россиян с прохождением пограничного контроля в Марокко в связи с превышением 90-дневного срока безвизового пребывания в королевстве, либо с отсутствием действующего вида на жительство.

«Обращаем внимание, что в последнее время у российских граждан, вылетающих из Марокко, возникают сложности с прохождением пограничного контроля (вплоть до отказа в посадке на рейс) в связи с превышением 90-дневного срока безвизового пребывания в королевстве, либо с отсутствием действующего вида на жительство», – передает ТАСС содержание коммюнике от диппредставительства.

При этом отмечается, что «в этих случаях сотрудники погранслужбы в аэропортах требуют предъявления разрешительных документов на выезд, которые выдаются органами полиции по месту проживания росгражданина в Марокко.

«В этой связи посольство настоятельно призывает заранее, до предполагаемой даты вылета, урегулировать соответствующие вопросы с компетентными властями стран», – указали в посольстве.

Напомним, ранее Россия открыла границу с Южной Осетией. До этого Греция с 7 сентября на две недели открыла границу для граждан России, разрешили въезд до 500 человек в неделю.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение: полеты были открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стали доступны Абхазия и Марокко.