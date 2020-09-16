Названы самые популярные детские имена в Москве

Минувшим летом жители столицы чаще всего называли детей именами Александр и Софья, сообщили в среду в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

«Летом в Москве родилось 51,6% мальчиков и 48,4% девочек. Популярными именами по-прежнему остаются Александр и София. Именем София (Софья) этим летом названы 822 девочки, а самым популярным мужским именем Александр было названо 722 мальчика», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается также, что в топ-10 популярных женских имен вошли: Мария (644), Анна (601), Виктория (494), Алиса (478), Полина (429), Ева (427), Елизавета (424), Анастасия (386) и Александра (362). Среди мужских популярных имен: Михаил (664), Максим (646), Артем (560), Лев (523), Марк (467), Дмитрий (449), Иван (431), Матвей (424) и Даниил (391).

Этим летом москвичи называли детей творческими именами, такими как Гамлет, Муза, Ария, Данте, Джульетта и Династия.

«Также родители предпочитают давать детям тематические имена. По два малыша были названы Августом и Августой, а одного мальчика назвали Июлианом. Четырех девочек этим летом назвали Венерой, двух мальчиков назвали Марсом, а одному малышу дали имя Космос», – добавили в пресс-службе.

Примечательно, что самыми популярными именами новорожденных москвичей в 2019 году также стали Александр и Софья. Также популярными остаются имена Артем (таким именем в 2019 году названы 2152 ребенка), Иван (1564), Даниил (1673), Марк (1594) и Лев (1564).

Ранее сообщалось, что самыми популярными именами для новорожденных мальчиков в 2019 году в России стали Артем, Александр, Михаил и Иван, а для девочек – София, Виктория, Анна, Мария и Алиса. Наиболее редкими именами оказались Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива. Кроме того, родители в Бийске назвали ребенка в честь героя «Бригады».