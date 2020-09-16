Госдума поддержала проект о штрафах за призывы к отчуждению территорий России

Взгляд
16 сентября, среда  |  Последнее обновление — 15:18  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Почему Трамп отказался от убийства Асада

Новое откровение Трампа подтверждает тезис о бандитской внешней политике США Алексей Дружинин/ТАСС
REUTERS/Jonathan Ernst
Дональд Трамп заявил, что у него был «шанс» убить Башара Асада, но он не воспользовался им из-за сопротивления тогдашнего министра обороны Джеймса Мэттиса. Это признание Трампа противоречит его же высказываниям в 2018 году, когда он утверждал, что планы устранения Асада даже не обсуждались. Но что в действительности могло заставить президента США отказаться от убийства своего сирийского коллеги? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской

Герман Садулаев, писатель, публицист
Ненормально то, что мы сами, раскрыв рот, слушаем всю эту чушь и пропаганду, да не только слушаем, а и повторяем, и на основании этой вражеской пропаганды пишем свои статьи, книги и снимаем фильмы, которые хвалим, потому что они «правдивые». Подробности...
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Германию подняла с колен христианская демократия

Антон Любич, экономист
Сегодняшняя Германия построена именно христианскими демократами. От восстановления германской государственности в 1949 году и по сегодняшний день они правят там 51 год из 71. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как примирить советских и антисоветских русских

Владимир Можегов, публицист
Едва ли есть на свете два более непримиримых типа сознания, чем советский русский и русский антисоветский. Иногда кажется, что слеплены они из двух разных биологических материалов и найти согласие между ними невозможно. Подробности...
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Шведов выгоняют из Швеции

Обсуждение: 8 комментариев

Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Госдума поддержала проект о штрафах за призывы к отчуждению территорий России

    16 сентября 2020, 14:59

    Текст: Александра Юдина

    Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за публичные призывы к отчуждению территорий России.

    «Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", внесенный депутатом Государственной думы Павлом Крашенинниковым, сенатором Российской Федерации Андреем Клишасом», – передает РИА «Новости» решение комитета.

    Отмечается, что авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. На рассмотрении комитета имеется проект об уголовной ответственности до 10 лет за действия по отчуждению территорий. Оба законопроекта были подготовлены в рамках реализации принятых поправок в конституцию.

    Так, инициативой предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Согласно поправкам, за публичные призывы, совершенные впервые, будет грозить административная ответственность, наказывать по УК будут при повторном правонарушении.

    При этом штрафы за первичные призывы составят для граждан от 30 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц – от 60 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тыс. рублей. Кроме того, инициативой предусмотрены повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета: штраф для граждан составит от 70 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, для юрлиц – от 300 до 500 тыс. рублей.

    Напомним, в конце июля президент Владимир Путин подписал поправку к закону «О противодействии экстремистской деятельности» о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму. При этом под экстремизм не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами.

    Ранее Госдума окончательно приняла закон, в котором уточняется понятие «экстремизм» – указывается, что к нему относится и нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение части территории страны (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами).

    Авторы инициативы – депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас – также внесли в Госдуму пакет аналогичных поправок в КоАП, УК и УПК, в которых конкретизируется наказание за призывы и действия по отчуждению территорий.


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