Госдума поддержала проект о штрафах за призывы к отчуждению территорий России

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за публичные призывы к отчуждению территорий России.

«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", внесенный депутатом Государственной думы Павлом Крашенинниковым, сенатором Российской Федерации Андреем Клишасом», – передает РИА «Новости» решение комитета.

Отмечается, что авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. На рассмотрении комитета имеется проект об уголовной ответственности до 10 лет за действия по отчуждению территорий. Оба законопроекта были подготовлены в рамках реализации принятых поправок в конституцию.

Так, инициативой предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Согласно поправкам, за публичные призывы, совершенные впервые, будет грозить административная ответственность, наказывать по УК будут при повторном правонарушении.

При этом штрафы за первичные призывы составят для граждан от 30 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц – от 60 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тыс. рублей. Кроме того, инициативой предусмотрены повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета: штраф для граждан составит от 70 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, для юрлиц – от 300 до 500 тыс. рублей.

Напомним, в конце июля президент Владимир Путин подписал поправку к закону «О противодействии экстремистской деятельности» о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму. При этом под экстремизм не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами.

Ранее Госдума окончательно приняла закон, в котором уточняется понятие «экстремизм» – указывается, что к нему относится и нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение части территории страны (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами).

Авторы инициативы – депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас – также внесли в Госдуму пакет аналогичных поправок в КоАП, УК и УПК, в которых конкретизируется наказание за призывы и действия по отчуждению территорий.