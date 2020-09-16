Лукашенко назвал мифом заявления о нелегитимности выборов в Белоруссии

Заявления оппозиции о «спонтанной самоорганизации общества» в Белоруссии и «нелегитимности выборов» являются мифом, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, «нелегитимность выборов» и тому подобное – все это мифы», – цитирует БелТА Лукашенко.

Он отметил, эти мифы напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании. По словам президента, то, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым.

«Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям», – отметил белорусский президент.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что выборы президента республики «по некоторым высоким канонам» прошли «не идеально», однако народ своим большинством определил их победителя.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на сессии Европарламента по ошибке назвал белорусского лидера Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины». Боррель извинился за свою оговорку и отметил, что речь шла о президенте Белоруссии.

В свою очередь глава МИД Белоруссии прокомментировал оговорку Борреля.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД