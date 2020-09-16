В ЕК предложили создать Европейский союз здравоохранения

Еврокомиссия (ЕК) выступила с предложением создать Европейский союз здравоохранения, который сформирует общую медицинскую систему для стран Евросоюза, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы предлагаем учредить союз здравоохранения, направленный на совместное создание и распределение лекарств и формирование общей медицинской системы», – передает ТАСС фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о состоянии дел в Евросоюзе.

Первая часть выступления фон дер Ляйен была посвящена ситуации с пандемией, которая, по ее словам, «не демонстрирует тенденцию к снижению» в ЕС.

Напомним, в понедельник ВОЗ спрогнозировала рост смертности из-за COVID-19 в Европе.

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