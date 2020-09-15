Назван срок открытия терминала C в Шереметьево

Терминал C в аэропорту Шереметьево может возобновить работу в начале следующего года, заявил первый заместитель гендиректора по производству воздушной гавани Андрей Никулин.

«С (терминал) мы планируем открыть весной следующего года, то есть 2021 года», – цитирует Никулина ТАСС.

По его словам, до конца 2020 года руководство аэропорта намеревается открыть после ремонта первую взлетно-посадочную полосу.

Также Шереметьево рассчитывает выйти на объемы пассажиропотока на уровне 2019 года в летний сезон 2021 года. На данный момент объем перевозок составляет около 50% по сравнению с объемом обслуживаемых пассажиров до пандемии.

За август аэропорт обслужил 2,3 млн пассажиров.

«Мы видим, что 21,5 млн пассажиров мы (в этом году) перевезем», – указал Никулин. По его словам, это на 60% меньше, чем в 2019 году. Около 35-40% стоянок Шереметьево заняты самолетами, которые сейчас выведены из расписания авиакомпаний. В августе значение составляло 65%.

Напомним, в июле в Шереметьево запустили экспресс-тестирования пассажиров на коронавирус, результаты теста приходят в течение 60 минут.