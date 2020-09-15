Адвокат избитого Широковым арбитра потребовал ужесточить статью для футболиста

Сторона избитого экс-футболистом сборной России Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова потребовала, чтобы уголовное дело, возбужденное против спортсмена, ужесточили, сообщил адвокат футбольного судьи Александр Островский.

«Официального ответа от полиции я и адвокат Артур Рамазанов, который также занимается этим делом, не получили. Для нас возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 115 – это слухи до тех пор, пока мы не увидим бумаги. С экспертизой нас тоже не ознакомили. Мы не согласны с квалификацией по статье 115 часть вторая, потому что мы считаем, что имело место покушение на убийство», – заявил Островский РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Широков, пиная лежащего Данченкова по голове, мог «расколоть» ее на части.

«Никита прикрыл голову рукой, и часы на руке разлетелись на части. Мы составляем жалобу в прокуратуру на неправильную квалификацию, по умыслу это было покушение на убийство, он не мог отдавать себе в этом отчет, и одновременно мы обратимся в Следственный комитет, это их статья. Думаю, на следующей неделе мы подадим соответствующие документы», – сказал юрист.

Адвокат Широкова Вадим Лялин заявил, что сторону защиты не уведомили о возбуждении дела об избиении.

«Говорят, дело возбуждено, но официально мы уведомления об этом не получали. Никаких комментариев пока дать не готов», – уточнил Лялин.

Во вторник СМИ сообщили, что возбуждено уголовное дело по заявлению Данченкова.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии «Спартака» в матче с участием команды телеканала «Матч ТВ». Широков избил арбитра, после того как тот показал ему красную карточку за брань.

На следующий день Широков извинился перед арбитром.