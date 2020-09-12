Умер экс-глава Всемирного антидопингового агентства Джон Фейхи

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джон Фейхи умер в Австралии в возрасте 75 лет, сообщил гендиректор организации Оливье Ниггли.

Ниггли заявил, что Фейхи «был замечательным президентом и выдающимся человеком, он всегда действовал в интересах ВАДА и чистого спорта», передает РИА «Новости».

«От имени всех, кто работал в совете учредителей ВАДА и различных комитетах, а также от имени руководства и сотрудников, бывших и действующих, я хочу передать наши соболезнования жене Джона, их большой семье и широкому кругу коллег и друзей. Да упокоится он с миром», – добавил он.

Фейхи занимал пост главы ВАДА в 2008-2013 годах, после чего уступил пост британцу Крэйгу Риди. Также он возглавлял комитет, ответственный за подготовку заявки на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Сиднее в 2000 году.