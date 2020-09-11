Лукашенко заявил о «своем пути» белорусской экономики

При нынешней власти белорусская экономика сохранит курс на развитие крупных национальных предприятий и сельского хозяйства, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Ведь мы стоим на плечах гигантов. И надо развивать то, что есть. У нас есть МАЗ, БелАЗ, развивающееся сельское хозяйство», – сказал Лукашенко в Минске во время посещения Национальной академии наук Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Белорусский лидер подчеркнул, что еще «четверть века назад» предлагал ничего не менять, а также, что критически относится к тем, кто говорит о приватизации крупных белорусских машиностроительных предприятий.

«Я думаю, всем понятны основные направления развития нашей экономики... Но этот вопрос я хотел бы перевести в плоскость реформ... Потому что все альтернативщики совсем недавно кричали - реформы, реформы... Правда, один политолог написал: все кричат про реформы, а какие реформы? Никто не может написать, какие. Скажу вам, что при нынешней власти, конечно же, мы будем идти своим путем, как шли четверть века, и реформировать нашу экономику», – сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что МВФ отказал Белоруссии в кредите. При этом были установлены новые экономические договоренности между Белоруссией и Россией.