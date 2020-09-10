Щеголев отметил успехи социально-экономического развития Тамбовской области

Полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев в ходе поездки в Тамбовскую область вместе с главой администрации Александром Никитиным провел совещание по борьбе с коронавирусом. Полпред отметил, что регион выглядит достойно по основным социально-экономическим показателям.

Игорь Щеголев после совещания дал высокую оценку деятельности региональной исполнительной власти во главе с губернатором, сообщается на сайте правительства области.

«Несмотря на трудности во время пандемии регион показал высокие темпы роста в промышленном производстве, привлечении инвестиций, реализации национальных проектов. Во время совещания мы более подробно проанализировали результаты работы в сфере здравоохранения. Успешно выполняются социальные обязательства. И в этом большая заслуга губернатора и его команды. Уверен, что область и далее будет эффективно справляться с поставленными задачами», – сказал Игорь Щеголев.

Глава региона поблагодарил за поддержку, которую оказывает Тамбовской области лично полпред президента в ЦФО. На вопрос журналистов о том, какие социальные эффекты губернатор считает главными, Александр Никитин ответил, что бюджет области является социально ориентированным.

«В приоритете – выполнение обязательств перед людьми: по зарплатам, пособиям, улучшению качества жизни. За последние пять лет расходы на социальную сферу выросли на 5,5 млрд рублей. Значительно улучшилось качество медицинской помощи, изменились к лучшему условия в сфере образования, в том числе в сельской местности. Большую отдачу мы видим от проекта «Народная инициатива» в каждом муниципалитете. 200 млн рублей направлено в этом году из областного бюджета на реализацию более чем 600 инициатив. Каждый проект – небольшой по стоимости, но в целом по региону эффект – колоссальный. За пять лет это более 2,5 тыс. проектов. Улучшение жизни людей – была и есть главная задача власти», – отметил губернатор Александр Никитин.